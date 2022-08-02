目前全台最熱門的景點，當屬六大貼圖角色化身16米高氣球的「聊療漂漂河」，而這些主角們其實來自深耕台灣文創動能超過10年的LINE貼圖，扮演日常溝通增添趣味與溫度的角度，今（2022）年首度進行城市規模的深度合作，攜手高雄市政府。

而值得一提的是，6位創作者均來自高雄，並在貼圖平台累積人氣的重量級創作者，包括：無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經、貓爪抓，從7月啟航「高雄聊療號」輕軌列車揭開序幕，而6座「聊療漂漂河」氣球裝置藝術，也在萬眾期待中，於昨（1）日在愛河一字排開，讓這座新地標十分可愛與療癒！

巨型裝置藝術皆在愛河現蹤

聊療號輕軌車外觀(圖：高雄市政府提供)

此次位於高雄的臺灣文創會活動中，除了日前登場的「高雄聊療號」輕軌列車外，「聊療漂漂河」氣球裝置藝術也已昨(1)日全數登場，而且一系列周邊商品將於8月1日同步上市，歡迎大小朋友穿著六大角色「限定親子T-shirt」，用「限定一卡通」搭乘輕軌暢遊大港，接下來還有驚喜會出現，邀全民跟著貼圖明星一起文青一夏！

LINE貼圖深耕台灣市場邁向11週年，讓創作者從一張小小的貼圖當作起點，累積能量乘載遠大的夢想。今年文博會首次南移高雄，LINE貼圖將家喻戶曉的可愛貼圖作品帶到港都，挑選了六位來自高雄創作者的貼圖角色，再次展現本土角色魅力！首次參與角色巨大化的城市專案，短短幾天變成為網路討論度最高、話題持續飆升的六大貼圖角色，六位貼圖角色創作者更分享此次專案的心路歷程。

無所事事小海豹(攝影：洪書瑱)

PP mini小小企鵝(攝影：洪書瑱)

ㄇㄚˊ幾兔(攝影：洪書瑱)打頭陣現身愛河灣的「無所事事小海豹」創作者小樹表示，和LINE貼圖夥伴們現場一起看到小海豹氣球瞬間點亮的那刻，真的很興奮，很感謝LINE貼圖的邀請！；第二位登場的「PP mini 小小企鵝」創作者GG開心地說，當初收到LINE貼圖的邀請，一聽到當下超級興奮，尤其在烈日下看到所有工作人員一路忙碌到傍晚，大家努力讓小企鵝順利登場，現場聽到民眾歡呼拍手的瞬間，實在太感動！

接力現身的「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI表示，「很高興有機會參與家鄉盛事，讓將近四層樓高的ㄇㄚˊ幾兔在愛河陪伴市民，非常歡迎大家趁這個夏天一起來遊高雄！」。以愛神之姿降落在愛河的「豆卡頻道」創作者可布魯說：角色製作過程真的很不簡單，來回透過LINE貼圖夥伴的協調，無論是身形、愛神的箭和小天使翅膀要能完美呈現是多艱鉅的工程，很感動讓茶包變身巨型邱比特和大家見面；第五位現身在最美地標之一的高雄流行音樂中心前的「塔仔不正經」創作者VITA VITA說，一系列的合作內容在很短的時間內完成，過程中經過各種協調、討論，都期待讓塔仔以最萌的姿態與民眾見面，歡迎大家來找塔仔玩。

圖左至右為「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI和「貓爪抓」創作者園丁先生 圖片：Line提供

壓軸登場的「貓爪抓」創作者園丁先生表示，當時LINE貼圖說要把角色做成巨大氣球時，真的既驚喜又不敢相信！因為這背後的製程要在這麼短的時間內完成，是多艱難的事，但大家做到了！

圖左至右為「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI和LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君 圖片：Line提供