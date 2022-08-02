為了型塑北投商圈特色，臺北商業處今年透過「2022北投女巫魔法節」，規劃於七虎公園、七星公園及北投公園等處，推出一系列活動，並搭配北投地熱谷公園改造大變身共同行銷，特別在地熱谷舉辦「新北投地熱谷公園景觀再造落成啟用典禮」，改造後的地熱谷增加了許多遊憩及賞玩的特色景點，如淨手礦泉湯、愛情座椅、北投石牆、女巫石瀑、岩盤浴等，誠摯邀請大家攜家帶眷來體驗北投地熱谷紓壓輕旅行。

▲地熱谷重新建置環湖步道和設置溫泉體驗設施，提供新體驗。 圖：臺北市商業處／提供

為協助商圈產業發展，臺北市政府再度推出七大振興方案，涵蓋「產業、商圈、展演、市集振興、交通振興、熊好券2.0及敬老、愛心卡優惠」，以刺激消費、提振商機。其中，熊好券2.0的住宿券、饗購券、市集券、藝文券、運動券、農好券等6大票券，投入5億元，希望帶動店家及民眾數位轉型。

為型塑北投城市亮點，推廣臺北市特色商圈，規劃於8月4日至9月4日在北投商圈辦理北投女巫魔法節串聯地熱谷再造落成啟用，結合相關的行銷活動，吸引消費人潮前來商圈遊逛消費，進而活絡商圈，歡迎民眾至北投商圈遊逛。

▲2022北投女巫魔法節於8/4～9/4在北投商圈同步展開。 圖：臺北市商業處／提供

地熱谷經過1年多的園區改造，將以嶄新風貌重現，供民眾漫遊樂活！地熱谷重新建置環湖步道和設置溫泉體驗設施，首先在入口意象手湯（淨手礦泉湯）設計，就希望讓遊客以雙手感受和溫泉的第一次接觸。遊客們能沿著新建置的環湖步道漫步一圈，體驗大自然蒸氣Spa，搭配園區植栽美化，展現仙境般全新風貌。希冀提供市民及觀光遊客近距離的溫泉體驗，讓地熱谷公園成為具景觀性、功能性及教育性的溫泉地標。

另為推廣地熱谷特色，更於8月4日至9月4日每周六、日下午3 時及5時安排專人導覽解說（每天2梯次、共計10梯次）；同時民眾還可以透過環景網站於10個特色景點，遠端看見地熱谷的嶄新風貌。

另外，8月4日至日至8月月28日每周六、日下午1時至時至8時，還在捷運新北投站廣場設置地熱谷VR場域，可以讓民眾遊玩體驗VR；或8月月4日至9月4日在網站，線上參加VR闖關活動，闖關成功者並於特約店家消費滿500元以上元（可累計），憑消費收據或發票+闖關證明即可兌換「限量版女巫福氣袋」，限量1000份，換完為止。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）