「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」有多好玩？屏東縣政府7月27日下午試辦搶先玩，邀請高中以下學童及小朋友先來體驗，有訓練小朋友體力的大型體適能設施、旋轉咖啡杯、彩虹摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施及清涼消暑的水樂園，現場充滿歡樂笑聲，大小朋友玩到不想回家。

▲夏日狂歡祭活動設施豐富，兼具遊樂園、水樂園、煙火秀、市集等多個娛樂項目。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東FUN暑假夏日狂歡祭7月30日至9月4日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，是南臺灣第一個兼具遊樂園、水樂園、大型體適能、演唱會、劇團、踩街、煙火秀及市集的大型活動，活動期間自每天下午16時至晚間22時，從白天玩到晚上，完全不用門票免費入場。

▲水樂園、夢幻童趣旋轉咖啡杯、彩虹摩天輪，活動現場同步規劃多個狂歡設施。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭活動設施相當豐富，其中特別規劃冒險有趣的體適能設施，有10米高的垂降冒險，小朋友們穿頭盔戴護具，從岩壁往下垂降，完成特別的挑戰任務，刺激又好玩；首次現身屏東的「力爭上游漫步趣」，是一座8米高的巨型繩網攀爬體適能設施，利用鋼索、鐵框及繩索打造，巨大的高度讓小朋友在攀爬的過程中手腳並用往上爬鍛鍊體力；以及訓練手眼協調的獨木橋遊記、彈跳高手和彈力碰碰球，絕對讓小朋友們釋放體力，痛快的玩一場。

除了體適能設施外，還有大小朋友都喜歡的遊樂園，有充滿夢幻童趣的旋轉咖啡杯，若想從高處俯瞰大鵬灣美景，更不能錯過彩虹摩天輪，夕陽西下時，美景絕對浪漫破表；還有遊樂園裡一定要有的旋轉木馬，繽紛色彩的可愛小木馬，非常適合親子同樂。

夏天當然不能錯過戲水，夏日狂歡祭也有涼爽消暑水樂園，長55米的充氣式A樂粉滑水，讓孩子體驗極限高速快感，刺激又好玩，下方還有涼爽的水池，泡在水裡最消暑了；小小朋友最愛的歡樂搖搖船，享受划船的樂趣，不亦樂乎。

更多詳情請至活動官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁查詢。

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