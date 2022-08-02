後疫情時代，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）舉辦「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，本次活動嚴選3大經典慢遊路線，辦理3場活動，開放報名中。

▲雲林口湖遊客中心。 圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

首場9月24日的「雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣－34K」，從口湖遊客中心出發，以「尋寶濱GO卡」集章方式騎遍雲林口湖、四湖打卡勝地；10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅－42K」，以幸福氛圍完成一日雙教堂（高跟鞋教堂及水晶教堂）；壓軸登場的10月22日「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊－34K」活動，國聖港燈塔在交通部航港局今（111）年積極重建，呈現新舊交融的獨特生命力，搭配「勇敢追夢-比基尼辣妹自行車團」輪耀集希燈塔，象徵燈塔旅遊正式啟動。

▲雲林口湖海角祕境－宜梧滯洪池。 圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處表示，三場活動特別邀請「外景男神－廖科溢」、「啦啦隊女神－梔梔」、「單車女神－Eva」為行銷嘉賓，介紹環騎圓夢APP紀錄，多元自行車路線「夕鹽段」、「台江段」等特色路線，行銷轄內觀光圈「食、宿、遊、購、行」。本次活動預計結合30-50家在地業者共襄盛舉，除延續「鹹味浪潮」品牌，辦理國旅新浪潮的特產文創市集，還有一系列的報名消費券加碼贈、《國家地理雜誌》數位徵件、指定住宿抽美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮…等，力求以自行車活動帶動整體觀光效益。

▲雲林縣濱海三條崙自行車道。 圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

一起相約在陽光燦爛的雲嘉南濱海，一同體驗充滿熱血的自行車藍海之旅吧！

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）