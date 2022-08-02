歡樂的金門夏日音樂季甫畫下句點，眾所矚目的「2022金門星光節」將於8/1至 9/30舉辦，展期長達二個月，於金湖西洪營區熱鬧開展，以科幻感的星球謎航與侏儸紀等時空地景藝術品，讓營區搖身一變，成為星光點點及栩栩如生的恐龍世界。

▲2022金門星光節展品－金星女神。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，此次活動以星球謎航為主軸，從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞、穿越時空到遠古侏儸紀，霸王龍、迅猛龍、三角龍相繼現身到金門，讓遊客隨著迷幻的氛圍，彷彿進入時空旅程。最特別的是，其中三座藝術品由鄉親與遊客共同創作，作品融入夢想與憧憬，創造出滿滿的感動。展場還有大師帶領藝術品走讀、週末街頭藝人表演、八月下旬還有恐龍劇團表演、無人機燈光秀等精彩活動！

▲栩栩如生的恐龍世界讓小朋友覺得驚奇又好玩。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

觀光處表示，活動在西洪營區舉辦，展期自8/1至9/30每日17:30-21:00，最佳賞燈時間19:30，採售票方式入場，線上購票只要「半價」相當超值。金門籍鄉親憑身分證件，免費入場。

縣府於活動期間提供接駁車服務，提供方便的交通選擇。山外車站往返活動會場，約每30分鐘一班，行駛路線為「山外車站->活動會場->山外車站」；另於活動結束後，末班車21:10由活動會場接駁至車站、碼頭，行駛路線為「山外車站->沙美車站->金城車站->水頭碼頭」，歡迎多多利用。 恐龍劇團表演、無人機燈光秀等精彩活動，將陸續公告於「2022金門星光節」官網、臉書「2022金門星光節」及「樂遊金門」等粉絲頁。

▲2022金門星光節邀您一起來賞燈。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

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