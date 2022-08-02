國民黨全代會28日登場，上午公布今年全代會訴求口號：「為你拚好日子」，也發布新「KMT」LOGO設計理念與「為你拚好日子」T 恤，並宣布組成「北北基桃高監督連線」，要為黨年底縣市長選情助攻。

國民黨副發言人楊智伃表示，在民進黨執政下台灣高通膨、高失業情況嚴重，高房價、低薪又讓年輕人不敢生小孩，造成少子化國安危機，人民生活苦不堪言，民進黨缺乏為人民服務的心，國民黨希望為人民拚好日子。

楊智伃說，國民黨新LOGO中，「K」雙腳站穩象徵務實、紮實帶領台灣以穩健腳步向前；「M」帶有展翅飛翔形象，象徵國民黨枝葉新芽正在成長茁壯，候選人都能展翅高飛；「T」帶有播放箭頭，象徵不斷的進步。

國民黨文傳會前主委凌濤也說，組成「北北基桃高監督連線」是為加大力道監督縣市長參選人的誠信、品格、能力與市政，連線未來也會提出搭配國民黨縣市長參選人的城市願景。

連線中桃園部分，凌濤主張「拚桃園善好」，表示桃園是最年輕的直轄市，也是航空城國門，希望搭配理工人張善政做整體城市規劃。未來桃園將是科技新都，張善政會以理工人個性務實帶領桃園發展走向更好的未來。

台北部分，國民黨發言人柳采葳表示要「拚台北就是無限」，認為台北8年來黯淡無光、停滯不前，失去光彩；但台北擁有無限可能，首都不該只是如此，不管外地或在地台北人，台北加你就是無限大，未來要拚活化台北城，創造無限機會。

新北部分，國民黨文傳會副主委林鼎超主張「拚新北好生活」，表示新北長侯友宜政績斐然，而新北好，北台灣就好，千萬人會更好，希望新北成為邁向安居樂業的永續城市。

高雄部分，國民黨發言人白喬茵要「拚高雄好日子」，表示高雄曾是全球第三大港、全台第二大都，但如今昔日光榮感已慢慢消失，光靠一個台積電無法補上民進黨數十年執政破洞，高雄需要腳踏實、穩健的基礎建設。。

基隆部分，國民黨基隆市議員參選人王尚潔主張「拚基隆新港都」，坦言基隆重返執政不容易，但若國民黨市長參選人謝國樑能當選，相信能引進更多產業，把基隆打造成內科2.0，為基隆打造一個很好的生活空間。