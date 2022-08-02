美國眾議院議長裴洛西即將訪台，中國大陸敏感時機禁100多家台食品廠進口，引發政治聯想。國民黨立委葉毓蘭在臉書上說，「白狗偷吃，黑狗受罰？」批評對岸幼稚報復行為，政治歸政治、商業歸商業，尤其上百家大大小小的公司無辜遭受牽連，大陸為何不去找老美算帳呢？

葉毓蘭說，去年以來，對岸以各種理由封鎖我國食品輸入，包括鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等，她都認為我國農業主管機關確實有所疏漏，譬如品管加強、分散風險等，要求農委會應研擬下一個可能遭受波及的食品為何，並將農漁民的傷害降至最低。

然而，此次美國眾議長波洛西來臺，大陸海關在一夕之間，更禁止我國一百多家食品輸入，讓葉毓蘭質疑，如果我國輸入的食品有任何問題，我們檢討改進，但是這次無預警的禁止上百家食品輸入，不就是幼稚的報復行為嗎？政治歸政治、商業歸商業，尤其上百家大大小小的公司無辜遭受牽連，大陸為何不去找老美算帳呢？

葉毓蘭也批評農委會主委陳吉仲，在日前表示對於大陸下一波會禁止甚麼樣的產品，農委會都有所準備，很明顯這次的政治報復手段，農委會根本防不慎防，直接被狠狠地打了好幾次臉，所謂的開拓其他國外市場的謊言，也迅速被拆穿，到頭來永遠都只能逼國人吞進肚子裡，滿滿的台灣價值就是要人民硬吞，不吞就是不愛國。

葉毓蘭指出，對岸已經運用這樣的報復手法上癮了，未來是否會有更大的報復措施，這個問題的答案可想而知，但是危機就是轉機，這次農委會就應當大澈大悟強化品管及冷鏈系統，積極開拓國外市場，未來對岸只會有更多這樣的報復手段，但是如果我國食品衛生品質都是以最嚴格的標準輸出，「MIT」會再次享譽全世界。

葉毓蘭也呼籲對岸，政治歸政治，商業歸商業，勿讓無辜人民成為政治惡鬥下的犧牲品以及籌碼，兩岸和平是人民所樂見，成熟穩健的兩國發展以及平等協商，才能真正創造雙贏。