愛語莎（陳菀媃）擁有漂亮的五官、D罩杯魔鬼好身材，5年前因為擔任台灣彩券人形看板模特兒，受封「台彩女神」，臉書有55萬人追蹤。她昨（1日）難得在IG上傳一組泳裝照，結果畫面po讓網友暴動不已。

她在IG上貼出三張自己穿比基尼的照片，只見愛語莎一頭的深褐色捲髮做出不同髮型，全穿一套粉嫩色系的三點式泳衣，上面還有可愛的印花與還有愛心串珠，渾圓雪胸一覽無餘，纖細的螞蟻腰上還有幾條粉色綁帶纏繞，撩人指數爆表。

愛語莎除了照片外，還吐露真實心情：「突然驚覺情人節要到了，生日也要到了，為何我跟周董嫂昆凌同年同月同日生確是兩款命呢？一年又過了，我還是沒遇到我的杰倫...真沒出息！」貼文上架一天吸引近萬網友讚爆，「那個馬甲」、「好久沒這麼性感了」、「我和我爸流鼻血了」、「有點不像妳」，引起熱議。

愛語莎曬辣照，身穿比基尼讓網友們紛紛按讚。(圖/愛語莎 IG)

其實，愛語莎擔任模特兒時期拍了這張照片，因緣際會之下成為彩券行的「樂透」看版，從此被冠上「台彩女神」的封號，後來因為亮眼的外型上了《國光幫幫忙》，個性有趣、反應靈活的她，獲邀上遍《綜藝大熱門》等大小通告。愛語莎也於去年加入Formosa Sexy夢想家啦啦隊，愛跳舞的她也能夠在啦啦隊展現自己的表演，人氣也越來越高。