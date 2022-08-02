全台血庫面臨30年來最大缺血危機，西堤牛排從8月3日~8月6日，連續四天在全台44個捐血點，舉辦募血活動，西堤牛排將提供2萬張愛心5折套餐券給參與民眾，希望四天內為捐血中心募集2萬袋熱血；另外，每個站點、每日前25名捐血達500cc的民眾，可再加碼獲得西堤專屬環保袋乙個，鼓勵民眾成為500戰士之一。

王品集團所屬的西堤牛排投入捐血公益活動，每年兩次捐血送牛排行動，持續至今20年，是全台餐飲業募血量最高、持續舉辦最久的品牌公益活動。

王品集團精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉與台灣血液基金會執行長魏昇堂，今(2)日聯合宣布這一波的募血活動，希望締造總募血量超越20萬袋、救助20萬人次的公益里程碑，本次募血公益記者會，也邀請「國民學長」蔡凡熙及T1籃球聯盟新北中信特攻隊隊員謝亞軒、魏嘉豪組成《西堤2022捐血應援隊》，期盼發揮新世代影響力，號召更多年輕人組隊挽袖加入首捐族的行列。

侯鵬蓉表示，過去20年內西堤牛排為台灣捐血史開創多次創舉，包含首次千人心血傳愛、首次單次募血破萬袋等，我們沒有因為疫情的挑戰，忘記對台灣捐血運動的使命，透過品牌的力量再一次為台灣盡力，也希望能影響更多企業加入善的循環。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，近年因少子化，首捐族比例逐年下降，加上疫情衝擊、募血進度更為困難，根據統計去年首捐人數，較疫情前減少了近4萬名。感謝西堤牛排全體員工的熱心參與，捐血事業是永續經營的社會公益事業，需要全國民眾長期支持響應，才能維持醫療用血無虞。