據109年度綜所稅資料，新竹縣竹北市平均所得高達149.5萬元，穩坐全台最富寶座，這也讓竹北成為新興天龍國，台灣房屋統計實價登錄，今年上半年新竹總價逾4,000萬以上預售和成屋交易中，由位於新竹高鐵重劃區、知名建設半畝塘系列一口氣囊括前三名，其中「若山NO.3若蒔山」，以最高每坪64.7萬元，奪得大新竹地區今年最高單價豪宅寶座，其次為「若山NO.2若餘山」最高每坪63.3萬元，以及「若山NO.2若合山」每坪61.2萬元，三大建案最高單均站上6字頭身價的豪宅。

同樣位於高鐵特區內，「極光琉璃」以單坪最高交易53萬元緊跟在後名列第四，「哈洛德」，則以最高52.2萬元/擠進第五名；新竹市「磐龍壹號樓」，憑藉位於新竹親水公園與護城河公園旁的極佳地段，以單價50.2萬元站上第六名，更是新竹市唯一進旁的社區。至於第七到第十名，均位於竹北台科大重劃區內，依序興隆路的水岸宅「坤山和謙」，以及近明星學區的「天境」與「大宅天第」，與水景優勢的「青景(吉吉)」，最高單價都有44.7萬元/坪以上的實力。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以自然特色建築打響名號的若山系列建案，一直是新竹豪宅的天花板價，今年再度刷新記錄，價格直逼台北市！其中「若山NO.3若蒔山」與「若山NO.1若餘山」，近世興空氣品質淨化區，生活環境優質；「若山NO.2若餘山」，亦近水圳公園，地段環境極佳，摘下金銀銅牌頭銜，指標地位屹立不搖！

江怡慧說，綜觀新竹十大豪宅，通通都是成屋社區，中古豪宅聚落的表現亮眼！一來是這些進榜的社區，位處無可取代的黃金地段；二來周邊又有景觀水岸、綠意公園、明星學區等加分條件；同時還有知名建商的品牌助攻，所以就連低樓層的戶別，房價表現亦毫不遜色！此外，由於近年預售新案多半規劃為精巧小宅，所以即使不乏高單價新案，但總價帶普遍低於4000萬元的豪宅門檻，因而導致預售案無緣入榜。

進一步觀察今年新竹地區的十大豪宅，不僅高度集中在竹北市，尤其竹北高鐵特區及台科大重劃區，更展現出無可匹敵的兩強氣勢，聯手拿下9個席位！相較之下，新竹市就有些低調，僅靠著站前商圈的護城河景觀宅撐住唯一席次，顯見竹北地區已然是大新竹都會的豪宅代表區域。