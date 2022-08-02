美國眾議長裴洛西預計今晚抵台，進行旋風式訪問，大陸海關總署突然對台灣100多家食品業者禁止進口；政大金融系教授殷乃平表示，大陸已經動手了，經濟戰開打，「禁止食品只是開端」，由於兩岸經貿往來關聯性強，殷乃平呼籲大陸官方要審慎思考，若經濟戰擦槍走火、規模擴大，最後恐怕會兩敗俱傷。

鳳梨、釋迦後，大陸日前再禁止石斑魚進口；殷乃平指出，大陸這次突然禁止台灣100多家食品業者進口，就是衝著裴洛西而來，加上大陸南海軍事演習、全面備戰的姿態，擺足各種姿態，就是呼應日前美國總統拜登、大陸國家主席習近平通話，習近平警告「玩火必自焚」；殷乃平解讀，大陸認定的玩火者，指的是台灣與美國。

殷乃平表示，從俄烏戰爭的經驗來看，「經濟戰比子彈威嚇更有效果」，禁止食品只是開端，他提醒，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）的優惠稅率只是延長、沒有簽約，意味中國大陸隨時可以終止，若經濟戰持續演變，台灣也可能禁止晶片供應，這對大陸短期內會造成很大衝擊；經濟戰打到最後，兩岸經貿都會受重傷，雙方兩敗俱傷。