匯豐的高層將在周二會見香港散戶投資人，試圖說服他們，匯豐作為全球性銀行，經營戰略對於推動該行成長至關重要。

中國的平安保險集團是匯豐最大股東，平安一直要求匯豐探索各種戰略選項，包括分拆亞洲業務，以釋放匯豐價值，提高股東回報率。

周二的非正式會議將探討公司獲利和戰略。匯豐在周一拒絕了分拆要求，預計此次會議將對股東有更多說明。

平安保險一直在增持匯豐持股，而平安也從未公開呼籲匯豐的分拆，僅表示，支持有助於匯豐長期提高股價的改革建議。截至二月初為止，平安持有匯豐8.23%的股份。

香港一名股東表示，「為什麼我要直言不諱、支持分拆的提議？因為我對管理階層沒有信心」。

一名香港政界人士也敦促匯豐，任命平安保險的代表進入匯豐董事會，並將總部遷回香港。「我們確實擔心，在下一波疫情期間，英國央行是否會命令匯豐再次暫停派息」。「如果匯豐搬回到香港，受到英國政治因素和監管的影響將較小」。

匯豐在2016年決定，要繼續留在倫敦，拒絕將總部遷回香港。

匯豐執行長祈耀年(Noel Quinn)在周一表示，匯豐不太可能安排平安高層進入董事會。