從5月開播的實境秀《乘風破浪》原邀來30位女星參加，在大家過關斬將後，昨(1日)錄製總決賽，稍早小道流出，台灣女孩王心凌挾著開播以來的高人氣成為第一名出道，第二名則是韓國女星鄭秀妍（Jessica），因《延禧攻略》走紅的吳謹言則是被排在第十一名，飲恨落在十名外，成為無法成團的女星之一。

《乘風破浪》開播以來話題不斷，網上傳出原本節目組打算力挺的對象是在韓國有多年演藝經驗的Jessica，未料首集播出後，王心凌帶來昔日名曲〈愛你〉爆紅，加上在節目上令人印象深刻的表現，將王心凌意外推向人氣高峰，之後也因此擔任多次隊長，每每表演都引發話題。

吳謹言傳出飲恨得第十一名，無緣成團出道。（圖／翻攝自乘風破浪微博）

網上流出《乘風破浪》總決賽第一到第十名名單。（圖／翻攝自南都娛樂微博）

上星期的第五次公演中，王心凌將個人表演時間轉變成個人演唱會，一連獻唱了〈大眠〉、〈那年夏天寧靜的海〉、和〈當你〉，引來滿滿回憶殺，影片點閱數也激增。昨所有女星再度打扮精緻進棚錄製總決賽，據在場網友透露，王心凌眾望所歸奪下第一名出道。

觀眾透露Jessica妹妹Krystal特別錄影片替姊姊加油。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

Jessica和妹妹Krystal姊妹情深。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

而成團名單除了第一名是王心凌外，其次是Jessica、于文文、譚維維、阿嬌（鍾欣潼）、阿sa（蔡卓妍）、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸、張天愛，吳謹言落在第十一名。而現場觀眾透露Jessica的妹妹鄭秀晶（Krystal）還特別錄了驚喜影片說中文幫姊姊加油，讓Jessica當場落淚。此外，薛凱琪稍早則在微博發文，寫下：「大家辛苦了。我很幸福有你們，我會努力的。在別的舞台給你們正能量。愛是無限。凱琪妹妹」，疑似默認順利成團出道，但不久後刪文。