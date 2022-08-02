安溥推出首波主打歌〈最好的時光〉。（聯成娛樂提供）

安溥暌違 10年推出新專輯《9522》。（聯成娛樂提供）

安溥暌違 10年推出新專輯《9522》。（聯成娛樂提供）

安溥暌違 10年，即將在9月推出第5張錄音室專輯《9522》，好友張鈞甯是催生首波主打〈最好的時光〉這首歌的關鍵人物，而歌曲製作完成後，第一位搶先試聽的吳青峰則給與「此刻讓此生值得」的高度評價。

安溥和張鈞甯、吳青峰是相知多年的友誼鐵三角，〈最好的時光〉demo和主歌歌詞，是安溥14歲時寫的作品，她直言：「這首歌其實曾經投稿汽車廣告但被退稿，我跟青峰像是光譜的兩端，他寫什麼都中，我寫什麼都被退稿。」

不過張鈞甯非常喜歡這首歌曲，鼓勵安溥把它寫完，安溥說：「這兩年我大部分時間忙著孩子和工作，她是不管在哪裡都和我聊心事比較緊密的朋友，所以她比較了解我這幾年的心路歷程。」這首歌，像是兩個女生的悄悄話，安溥既是寫給張鈞甯，也寫給自己。

歌曲完成後，安溥找吳青峰試聽，一聊才發現他今年要做的專輯，跟《9522》一樣也是16首歌，於是兩人路聊著彼此的近況到天亮。不僅如此，《9522》的兩位女製作人黃小楨、何欣穗都是安溥多年夥伴，加上經紀、企宣團隊有志一同都很喜歡〈最好的時光〉，因而這首歌成為新專輯第一首主打歌。安溥說：「這首歌穿越時空、打破時空，連結了過去跟未來，還有我生命中很重要的朋友們，都參與了這個過程。」

重要的朋友還包括「女巫店」的店長彭郁晶，以及當年從「女巫店」就開始聽安溥唱歌的聽眾們。安溥說：「在我的成長過程裡，要不是女巫店的店長告訴我，你就是繼續活，該掙扎的要掙扎、該妥協的要學會妥協，我可能無法在走過20多年後，回頭看當時的自己，也不會成為現在的我。」

因此，《9522》專輯的16首歌曲中，有一些是曾經只在女巫店唱過一兩次的歌，不刻意追求流行的編曲模式幫作品加油添醋，希望獻給那個年代和安溥一起長大的老聽眾們。安溥也希望青春期的孩子們，能夠從這張她青春期所創作出來的專輯中，找到與自己共感的連結，「這是一封給正在成長的女孩與女人，也給一起成長的我們，深淺豐富、祝福老去也祝福青春的情書。」

此外，包括9m88、Lulu黃路梓茵、于子育、艾怡良、柯佳嬿、唐綺陽、陳文茜、張鈞甯、許茹芸、理科太太、黃韻玲、彭佳慧、萬芳、鄭宜農等在影視圈傑出女性以及一位神秘嘉賓，都參與「最好的時光」影片錄製，鼓勵大家儘管不是最美好的年代，都不要放棄追尋屬於自己最好的時光。〈最好的時光〉8月3至5日在Hit Fm首播，5日數位上架；實體、數位專輯9月30日發行。