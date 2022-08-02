無黨籍高雄市議員左營、楠梓區參選人吳佩蓉2日上午舉行記者會，她控訴部分市議員是薪水小偷，沒有開會卻找他人簽到。她將在收集證據後，如果資料完整，最快將於下周到高雄地檢署提告。

吳佩蓉表示，她觀看此屆第5次定期大會開幕當日轉播，看到有議員因故杯葛議事，並要求清點人數，另兩位議員刻意離席，現場僅剩32名議員，造成法定人數不足，主席在上午11點32分宣布散會，議會直播系統顯示出席人數為59人。

為了解缺席者名單，吳佩蓉查看會議紀錄和簽到簿，意外發現上面記載的出席人數為63人，也就是說，有4個人是在散會後才簽到，涉嫌偽造出席的證明。

按《地方制度法》規定，議會每6個月要召開1次定期會，行使職權包括議決法規、預算、財產處分等提案，而開會期間，依《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第4條，議員得支領出席費、交通費及膳食費，但必須有「出席會議簽到之事實」，除需在簽到簿上簽名外，尚須實際參與會議之進行，實報實銷，估算1年約可領到53萬元。

吳佩蓉還以前苗栗縣議員李聰祥和南投縣議員陳昭煜，都因「未開會、偽簽到」違反《貪汙治罪條例》遭法院重判，前者詐領3675元，一審判刑3年8個月；後者詐領4900元，一審判刑2年。法院的見解是，這些出席費並不能直接落入議員口袋，必須要出席會議且簽到的事實才可支領。

吳佩蓉也提出幾點建議，她要求議會應公開透明揭露議員實際出席情形，作法上可利用現代科技，增設場內出席表，並透過議事直播鏡頭，讓市民收看場內的全景。如果她的提案能獲得共識，不妨訂定規則，未來議員在單一會期未達到實際出席會議的總時數規定，像是1個會期須出席60個小時，如果未達標應自動解職。