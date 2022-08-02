王惠美說，直播帶貨是現在的趨勢，感謝我們藝人朋友的相挺，相信能夠大大增加我們商品的曝光度，給予我們身障朋友最強而有力的支持。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美為推廣縣內身障團體及庇護工場商品，特別找來知名藝人白雲、馬國畢、米可白擔任愛心大使，2日現身縣府直播帶貨，吸引上千網友線上觀看，短短一小時就賣了40萬元的商品。王惠美說，直播帶貨是現在的趨勢，感謝我們藝人朋友的相挺，相信能夠大大增加我們商品的曝光度，給予我們身障朋友最強而有力的支持。

米可白表示，她是彰化鹿港女兒，對彰化公益活動都會熱心參與，她特別向劇組請假回到彰化，希望大家多多支持來購買支持他們：藝人白雲也說，他跟馬國畢、米可白大家都是愛心來參與力挺的，也希望大家多多支持。

馬國畢則說，因為疫情影響，很多弱勢團體的捐獻款、物資驟減，亟需大家伸出援手幫忙，「彰化很有料，只是很低調」，也邀請大家一起到彰化玩，彰化的美食真的是讚譽有加讚讚讚，拜託大家多加選購秋節好禮，愛心有您。

王惠美表示，今年疫情大家都過得很苦，特別是這些機構、庇護工場，為了營運銷售有時候得上街兜售，因此特別利用直播的方式，希望幫助他們公益行銷，也要感謝米可白、白雲、馬國畢三位藝人力挺，也感謝大家下手沒有太輕，很快的就將商品賣出去。

王惠美也強調，由於我們庇護工場的小朋友動作相對慢，因此大家要有耐心與愛心，可以提早購買避免等待太久時間，再送禮的同時也能做愛心，幫助他們讓他們更有自信，讓他們可以自食其力，希望大家多多選購，給予他們最大的支持。

社會處表示，商品包括慈愛教養院的「熊快樂蛋捲禮盒」、喜樂保育院的「蔓越莓酥」、慈恩庇護休閒農場的「金瓜酥」、慈生仁愛院的「手工堅果」、聖母聖心的「韓式泡菜」、靜元家園的「蜂蜜禮盒」、愛加倍工場的「STILL咖啡」、肯納兒烘焙坊的「肯納綜合餅乾」、康復之友的「鳳梨酥」、愛啟兒的「水果果凍禮盒」等，希望民眾能夠多加選購。