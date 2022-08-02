歐銻銻負責人范立達。（李文正攝）

北京愛奇藝在台代理、銷售公司歐銻銻娛樂、斯翠明科技被控違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，起訴歐銻銻負責人范立達、趙善真、楊鳴，並建請法院沒收千萬薪資所得，士林地院2日開庭審理，3人均否認犯罪，但願意有條件認罪協商，法官諭知因沒收金額需要辯論，全案移審理庭。

歐銻銻高級副總裁楊鳴稱，沒有做錯事，檢察官的立論有誤，歐銻銻娛樂、斯翠明科技不是北京愛奇藝在台灣設立的公司，雙方僅代理關係，希望能早日結束紛爭，回歸平靜生活，若檢察官不要沒收1740萬薪資所得，願意認罪協商。

范立達則稱，愛奇藝在2017年經由楊鳴轉增資歐銻銻950萬，檢察官認為是大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，在台從事業務，若真是投資，怎麼可能遲滯2年，顯然與常情不符。而檢方建請沒收范立達1398萬餘元

財務主管趙善真因故未到庭，辯護人主張，薪資所得全數沒收，等於要一個上班族不吃不喝，將薪資全部抽光，被告也是迫不得已，才會提出無罪答辯。檢方建請法院沒收趙善真不法所得1114萬餘元。