美國知名人權組織「自由之家」（Freedom House）美東時間7月28日推文宣布將來台設立辦事處，做為在印太地區的根據地，外交部對此表示誠摯歡迎，也欣見越來越多推動民主、自由及人權的國際非政府組織（INGO）選擇在台灣設立據點，反映國際社群對台灣的民主、自由且開放環境的高度肯定。

「自由之家」來台設立的辦事處，未來將幫助該組織在印太區域擴大並深化與民主人權團體的合作。外交部表示，INGO選擇在台灣設立據點，可促進我國非政府組織與國際接軌及連結，建立正向循環。

「自由之家」是美國羅斯福總統夫人Eleanor Roosevelt及多位崇尚自由的政治領袖及社會賢達於1941年在美國創立，致力在全球推廣自由，是美國歷史最悠久的人權團體之一。該組織每年發布「世界自由度報告」獲全球高度重視且廣泛引用。今年2月的最新年度報告中，台灣以94分的高分持續獲評為「自由」等級，名列全球第17名，在亞洲僅次於日本。

外交部發言人歐江安表示，爭取INGO來台設點為外交部的重要工作目標，自109年起已陸續推動如法規簡化、中英文雙語資訊服務網及設立專責窗口協輔等作為，並已協助如美國「國際民主協會」（NDI）、美國「國際共和研究所」（IRI）、德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（FNF）、捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）及西班牙「保護衛士」（Safeguard Defenders）等重要INGO完成設立在台辦事處。

她說，這些國外組織選擇來台設點，印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以及保障人權的堡壘。