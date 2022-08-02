美國眾議議長裴洛西傳將於今日夜間訪台，美軍台灣海峽南北兩端附近部署了2個航母戰鬥群，同時東亞美軍基地也進入戰備支援狀態。據南海軍事觀察人士在推特發文指出，中共目前己服役的2艘航母遼寧艦與山東艦已分別於近離開其駐地母港青島與三亞。目前2艦航向未明確是否將前往台灣海峽，或是參加軍事演練，但中共此舉顯示美中中美在台海軍事對峙態勢陡然升級。

China's Liaoning aircraft carrier left Qingdao on July 31, and the Shandong left Sanya on August 01. Are they going to conduct dual carrier operations in the Taiwan Strait? pic.twitter.com/HtNdhdVGQS — Duan Dang (@duandang) August 2, 2022

據長期關注南海軍事動態的越南籍觀察人士Duan Dang在推特發文指出，從商業衛星圖像顯示，中共除了在大陸東南沿海多處舉行軍事演練之外，其現役2艘航空母艦遼寧艦已於7月31日自青島出港航行，駐紮於海南三亞的山東艦亦於8月1日出港，目前尚無法從圖像中判定其航行方向是否往台灣海峽。

美軍公布的航母全球部署圖中清楚顯示，目前雷根號航母戰鬥群與林肯號航母戰鬥群正在台灣周邊水域，此外2個戰鬥群中還包括3艘兩棲攻擊艦。（圖／USNI)

對裴洛西可能訪台的影響，中國大陸包含國防部、外交部近期已多次釋出強硬態度。中共近期透過海事局宣布多個海上禁航區，顯示共軍將在平潭、東海、南海等部分海域進行軍演，估計至少有5場之多。其中最受矚目的是距台灣最近、距離新竹僅125公里的平潭進行實彈演習，外界解讀為對台灣的嚴重警告。大陸軍方甚至揚言對裴洛西訪台「不會坐視不理」，並向美方喊話「玩火必自焚」。

大陸國產山東艦已於8月1日由母港三亞航行出港，可能會參與在台海周邊的軍事演練行動。（圖／新華社）

外國網民們對中共軍方最新的大動作表示，2艘航母出港可能航向美軍航母戰鬥群部署的爭議區域，但最多也只是表達強硬姿態，不致於爆發衝突。另有網民回應稱，派航母出港只是為對內宣傳之用，藉此激發軍隊與民眾一致對外的熱情。另外也有人質疑，大陸沿海軍用機場眾多，戰機要在台海執行任務根本用不著出動航母，在目前情勢下動用航母只是用來跟美軍互別苗頭，目的是用做國內消費。

美國眾議院議長裴洛西率民主黨眾議員等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，引發區域局勢緊張。我國防部今晨已對三軍部隊發布「強化戰備整備指導期間」，將自8月2日8時迄4日12時，並依共軍威脅適切調整，戰備等級仍為「經常戰備時期」。至於美軍已署的航母戰鬥群分別是在巴士海峽附近的雷根號航母戰鬥群與在東海附近的林肯號航母戰鬥群，在這2支航母戰鬥群中還包括3艘兩棲攻擊艦， 分別是美國號、艾塞克斯號與特里波利號。