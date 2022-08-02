2022年礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間7時在東北角十三層遺址登場，新北市文化局也蒐羅了3個最佳打卡攝影點，分別是「水湳洞觀景台」、「長仁亭觀景台」、「山城觀景台」，邀請民眾造訪如山城宮殿般的瑞芳水湳洞，歡度七夕佳節。

文化局指出，鎏金時尚夜活動位在水湳洞停車場，該址過去是台灣大型選礦廠「水湳洞選煉廠」，塵封30年後，在2019年由台電攜手國際照明大師周鍊、藝術家何采柔重新整治，成功活化文化資產，也讓金瓜石夜晚多了迷人歷史氛圍，十三層遺址化身美麗宮殿，獲得台版天空之城美名。

除了到東北角欣賞鎏金時尚夜，文化局也盤點了3處最佳打卡點，「水湳洞觀景台」位在水湳洞停車場後方，民眾登上觀景台後，可觀賞遼闊的十三層遺址，以及東海漁船的美麗夜景；「長仁亭觀景台」則是水湳洞最受歡迎的拍照點，可從北34線金水公路到長仁社區活動中心，眺望十三層及水湳洞聚落；「山城觀景台」則是由北34線金水公路到水湳洞派出所，可以欣賞由禮樂煉銅廠直上的十三層遺址，最遠可眺望威遠廟聚落。

文化局表示，想要欣賞十三層遺址夜景、漁船燈火散布在海上的美景，「鎏金時尚夜」活動特別安排「基隆線」、「瑞芳線」、「金九線」三條接駁路線，提供民眾使用，一起來感受山城磅礡，度過浪漫七夕，詳情可至礦山藝術季官網 （https://www.mineartfestival.com/）、新北市文化局粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer）查詢。