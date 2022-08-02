民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風波不斷，藍營政治人物論文也被爆料。國民黨南投縣長參選人「神力女超人」許淑華也被指抄襲，許淑華國會辦公室主動發函給逢甲大學，請逢甲大學召開學倫會，比對她的論文是否為具有原創性的合格碩士論文。

許淑華2009年於逢甲大學經營管理學院發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究，以南投市為例」被質疑與曾任南投市公所專員的謝百傑論文雷同，謝發聲明強調許有權使用，至於是否符合原創性，應由逢甲大學認定。

於是許淑華國會辦公室今就發函請逢甲大學召開學倫會，針對她的論文進行相關相似度調查及比對，釐清她的論文是否具有原創性的合格碩士論文。

許淑華表示，林智堅論文門未能止血，甚至於影響到民進黨全國選情，民進黨開始進行全國性的烏賊戰術，針對對手的論文進行無差別的潑墨攻擊，藉此幫助深陷「雙論文門」及「新竹球場醜聞」的林智堅轉移焦點。

許淑華說，有人指稱她利用南投市長的身分進行論文的問卷蒐集與調查訪問工作等等，這是極不專業的話語。例如桃園市民林智堅「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」論文，就是研究自己2014年的選舉；羽球天后戴資穎「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」論文，也是針對自己熟悉的環境及易取得的數據資料來撰寫輪文，這在學術界正常不過。

許淑華說，不管她解釋再多，也抵不過有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此，她今天請學校依據學術倫理規範來調查及比對我的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，以及論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文。「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明。」