楊鎮浯縣長也小試一下手氣，歡迎大家加人這項應景年節活動。「金門中秋博狀元餅」。（李金生攝）

「金門中秋博狀元餅」讓金門的中秋節洋溢民俗風情。「金門中秋博狀元餅」。（李金生攝）

相傳已有300多年歷史的「金門中秋博狀元餅」，今年將於8／11至9／10登場，7大系列活動單元從機場到合作店家、網路都可試手氣外，還可參加全島同步博餅的大車拚。（李金生攝）

「金門中秋博狀元餅」文化淵遠流長，每年中秋時節，男女老幼同樂博餅，骰子出手吆喝聲傳遞300餘年，2012年更登上台灣國際觀光年曆指標活動。（李金生攝）

相傳已有300多年歷史的「金門中秋博狀元餅」，今年將於8／11至9／10登場，7大系列活動單元從機場到合作店家、網路都可試手氣外，還可參加全島同步博餅的大車拚。只要走進商家「買買買」多消費集店章，就有機會獲得最大獎項汽車1輛，在文化島嶼留下與好禮相遇的難忘回憶。

「博狀元餅」相傳是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功麾下大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門官兵的軍心，並撫慰思鄉情緒，發明的一種古老遊戲，後來在廈門、泉州和金門一帶廣為流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動。

這項年節遊戲在戰地政務軍管時期消失，直到近年縣府恢復倡辦，結合商家導入旅遊套餐宣傳，並與一水之隔的廈門串連，成為當地特色活動之一。

楊鎮浯縣長表示，「金門中秋博狀元餅」文化淵遠流長，每年中秋時節，男女老幼同樂博餅，骰子出手吆喝聲傳遞300餘年，2012年更登上台灣國際觀光年曆指標活動，去年則因新冠疫情中斷，今年恢復舉辦特規畫7大單元，歡迎大家到金門博狀元拿大禮，歡度不一樣的中秋節。

縣府觀光處說明，今年7大系列包括店家博餅 、消費博汽車 、機場迎賓博好彩、線上博餅拿好禮、變裝博餅歡樂派對8／14舉辦 、鄉鎮博餅賽8／27舉辦、金門鱟劇團表演9／4-9／10。

其中，最受矚目的是「消費博汽車」，民眾於各博餅店家消費即可集1個戳章，集滿3個不同店家戳章，就可參加抽獎，人人有機會獲得最大獎汽車。

另外，活動官網還有「線上博餅拿好禮」，民眾使用電腦、手機也能體驗博餅，體驗科技帶來的快感和年節氛圍外，還可抽金門來回機票和周周抽禮券。

更多訊息可上「2022金門中秋博狀元餅」活動官網查詢，不要錯過拿大獎、慶中秋的好機會。