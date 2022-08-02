艾薇近日推出新歌，分享先前籌備、錄製過程。（環球音樂提供）

艾薇近日釋出新歌〈悲傷的五個步驟〉，該企劃起源於製作人阿弟仔幫艾薇配唱這首歌時的乍現靈感，歌曲高低起伏、真假音轉換難度極高，非輕易可駕馭，而艾薇在錄音室試唱時，居然One Take一氣呵成唱完，讓製作人大為驚豔。

由於One Take不像平常的錄音，哪一句沒唱好都可以補唱，艾薇表示：「所以我必須完全投入，每一次的演唱都一定要盡全力詮釋，希望讓大家可以感受到歌曲的溫度與故事，不管是在技巧上還是感情上都能有所共鳴。」

艾薇也非常興奮能有這一次的嘗試，好勝心強的她事前準備充裕，從她知道這首歌會挑戰One Take開始，每一天都會瘋狂練這首歌，就連早上剛睡醒也是，她非常嚴格要求自己每天按著設定的目標練唱，完全不敢鬆懈，她在開錄前，艾薇很早就和朋友們安排好去小琉球旅遊，照常赴約的她雖然是去旅遊，但沒有鬆懈，每一晚都會自己到房間裡練歌，練到每日進度都完成，才跟大家繼續一起開心放鬆休假。

在談及這首歌的時候，艾薇說道，自己悲傷的過程中並沒有憤怒的過程，通常只是難過最後釋懷，願每個人都能找到自己與悲傷和解的方式。她來自馬來西亞，出道以來，讓艾薇感到悲傷沮喪的是沒有辦法幫家人過生日。和家人感情深厚的她，每逢過節都會跟家人慶祝，但這幾年因為疫情關係，不能隨時回馬來西亞，導致錯過幾次家人的生日甚至是新年。

艾薇表示，一開始很氣自己，覺得一直不在爸爸媽媽的身邊，就連生日都沒辦法和他們慶祝，是不是一個不好、不孝順的女兒，生氣完就會開始自己偷偷哭、很沮喪，但通常這個階段艾薇都不會讓別人知道。最後她釋懷了，接受沒辦法跟家人面對面慶祝的事實，轉念後的她也開始想辦法，看可以怎麼做，像是透過視訊一起唱生日快樂歌、訂生日禮物送給他們、和家人心裡凝聚在一起的力量大過一切，並希望大家，如果遇到悲傷的事情，都可以接受它才能放下，最終都是要繼續往前走。