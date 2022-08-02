台南市交通事故死傷人數居高不下，市府也將降低交通事故列為重點施政。根據交通部道安資訊平台的統計，今年1至5月台南市的30日交通事故死亡人數132人，較去年同期143人減少11人，下降比率7.7％。此一數字在全台各縣市中，僅次於高雄市的154人，比台中市129人、新北市126人、桃園市102人、台北市44人都高。不過，市府交通局認為，8大道安改善工作已陸續展開，顯示已有初步成效。

道安資訊指出，今年1至5月台南市的30日交通事故死亡人數中，以永康、安南區的13人最多，其次是新化、仁德區的8人。至於交通事故受傷人數則起起伏伏，今年1月5607人、2月4389人、3月5340人、4月4953人、5月4141人。

至於今年1至5月的肇事熱點中，以北區和緯路二、三段及海安路三段路口的27件交通事故、30人受傷最多；其次是永康區中華路、縱貫公路的26件、36人受傷；第三是東區東寧西路、東寧路、勝利路口的21件、34人受傷。不過，台南市前10大肇事熱點，今年都無人死亡，研判應是熱點集中在市區、永康區等車流量較大的路段，導致車速不快所致。

交通局長王銘德強調，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報，並指示研擬改善對策。目前全市8大道安改善工作已陸續展開，從今年1至5月交通事故死亡人數的下降，顯示已有初步成效，市府道安團隊也將持續努力。

交通局還說，鑑於暑假期間年輕人出遊的機會增多，交通事故的風險也相對提高，為提高民眾正確的用路觀念，今年除結合元宇宙虛擬實境技術製作VR與AR互動體驗教材，提供民眾體驗外，暑假期間還將深入鄰里社區宣導道安，並參與社區發展協會辦理的公益嘉年華活動，現場提供民眾操作體驗，期盼透過有趣的數位科技，讓民眾了解正確的交安觀念，有效降低台南市的交通事故。