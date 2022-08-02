經濟部推動離岸風力發電國產化政策未達標，日前遭監察院提出糾正。對此，經濟部能源局能源技術組副組長鄭如閔今表示，考量風機結構愈來愈大，未來興達港的水深若無法負荷，或許會另外尋找其他的組裝馬頭；但她強調，有個好消息要告訴大家，在興達港設置的6座水下基礎，將於今年底下水安裝完成。

監察院日前糾正經濟部工業局、能源局指出，經濟部推動離岸風力風電的開發商沃旭，獲配900MW的大彰化東南、大彰化西南風場，理應在地化生產111套水下基礎，但後續卻砍半降56座，接著又降為36座、18座，最終僅6座，也就是有高達94.6％、105座的水下基礎均為國外進口，顯未遵經濟部長「掌握各零組件供應商所能供應之規格能量」之裁示，導致國產化政策僅餘5％，核有疏失。

立委陳椒華今邀集經濟部工業局、能源局召開記者會，要求針對後續補救措施提出說明。

陳椒華表示，經濟部於105年擬定的風力發電4年推動計畫，除訂定發電目標外，工業局也於107年律定不同時程需有不同零件國產化要件，信誓旦旦承諾水下基礎100％本土化焊接，因而劃定大彰化東南、大彰化西南風場共900ＭＷ、111套水下基礎，且訂於110年併網。

但陳椒華指出，根據監察院糾正報告，可見中鋼子公司興達海基所負責的56座，因為組建生產不良率過高、缺乏管理下游供應鏈經驗與能力，加上台灣SGS檢驗人員經驗不足以外，導致興達海基接單後又分包給下游，生產品質不一，也導致最後僅成功6座為國產，達成率僅5％。

陳椒華指出，水下風機國產達成率低絕對是人謀不臧、管理失當，最後造成產品不良率過高及無法達成國產率，工業局嚴重失職難辭其咎。

對此，經濟部工業局金屬機電組組長林華宇表示，離岸風電的水下機組是全新的產業，設置後要在台灣海峽屹立25年以上，生命週期相當長，因此生產規範非常嚴格，必須請開發商帶技術來到台灣。但受到疫情影響，高級技術人員初期都不能入境，後來雖有開放，也是要經過層層審查，影響技術與人才交流。

林華宇強調，工業局每周均召開進度管考，興達海基也非常努力改善，焊接監工管理檢測已全面提升，預計1、2年後技術將會達到世界級水準，也能成為世界的供應鏈。

對於目前興達港水深不足的問題，未來是否會繼續砸錢清淤？林華宇僅表示，這部分需請能源局說明。

經濟部能源局能源技術組副組長鄭如閔則回應，當初選擇興達港作為離岸風電的基地之一，是考量當地腹地大、距離國道近、周遭有工業區支援，但隨著風機愈來愈大、基礎愈來愈重，造成興達港區無法負荷，因此未來風機若繼續擴大，一旦繼續清淤會造成港區結構出問題，或許就要尋找其他的組裝馬頭。

但鄭如閔強調，有個好消息要告訴大家，目前興達港6座風機水下基礎，疏浚工程即將在8月告一段落，接著馬上就可以看到下水，預計今年就能安裝完成。