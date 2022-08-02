擁有心型意象的「望高寮夜景公園」是台中知名約會勝地。（台中市政府提供）

七夕即將到來，想好如何與情人共度佳節了嗎？台中市觀旅局在烏日區「望高寮夜景公園」建置4K高解析度即時影像系統，提供無時差、無國界的「線上觀光」服務，只要點開手機就能欣賞到浪漫滿分的絕美夜景。觀旅局強調，有「台中版函館夜景」之稱的望高寮，將是今年浪漫七夕夜的最佳選擇。

觀旅局長韓育琪說，疫情對旅遊市場帶來了衝擊，也帶來創新契機！台中在這波全球風行的「線上觀光」沒有缺席，今年初在一生必遊一次的國際景點—「高美溼地」啟用4K即時影像直播，YouTube觀看次數短短七個月已突破20萬人次，有效行銷中市觀光景點。

韓育琪表示，擁有心型意象的烏日區「望高寮夜景公園」是台中知名的約會勝地，也是追日出的絕佳去處；觀旅局與建設局攜手合作，推出第二支4K直播烏日區「望高寮夜景公園」，透過更高畫質的超星光級影像規格，將台中的璀璨夜景盡收眼底。

「浪漫七夕，盡在台中！」韓育琪指出，此次線上觀光及實地旅遊相輔相成，即日起到此賞夜景還可「與4K直播影像同框」，與你的情人一起入鏡截圖留念，閃瞎全世界；周邊還可順遊大肚藍色公路、夜景餐廳或入住溫泉飯店享受泡湯樂趣，與你的情人一起創造浪漫的七夕回憶。

觀旅局強調，觀迎大家點開手機欣賞望高寮夜景，或是情人節當天規劃來趟「4K打卡放閃之旅」；手中仍持有「GO！享住台中」千元住宿抵用券的幸運兒，8月底前搭配中央悠遊國旅補助，即可享有全國最高優惠 2300元折扣。提醒民眾防疫不鬆懈，旅遊時遵守政府防疫規範，保護自己也守護他人健康。