金鐘視后王琄升格導演，執導故事工廠療癒新劇「四姊妹」，她以女導演細膩感性的手法剖析愛恨交織的姊妹情，全劇還特別請到謝汶錡、丁寧、范瑞君、鄭家榆、蔡燦得等人演出，

「四姊妹」描述自父母過世後，鮮少團聚的4姊妹於母親忌日相約，於一間山中民宿重聚，這間改建的民宿是她們兒時老家；這一晚的狂風暴雨困住了姊妹，多年來的嫉妒、羨慕、憎恨、蔑視、自卑再也藏不住，眾人才發現原來各自懷有無數的辛酸與秘密。

談到劇本創作契機，王琄認為女性故事值得被述說，女性在成長後的蛻變，其實比青春還美，這當中包容了生命所有的挫折與痛苦故事，進而孕育成美麗的珍珠。

王琄用蚌吐沙比喻這個過程，「其實沙在殼裡面磨得非常痛」。她親吐：「對於女性來說，除膠原蛋白流逝外，時間就是女人們最大的寶藏，等年紀漸長後再回頭看，其實都有能力照顧那個曾經。」坦言：「這也是我為什麼喜歡寫大齡女子故事的原因。」

談到私下與手足相處經驗，丁寧現實中有姊姊、哥哥和弟弟，她笑言就像是性別不同的「四姊妹」，尤其親姊和謝汶錡飾演的大姊角色相似，「她覺得自己是老大，什麼都要管，現在還覺得我是她女兒。」

丁寧認為在演出舞台劇爭執戲時，彷彿重現自家現況，「從小打到大，以前打越兇，現在感情越好。」每次和兄弟姊妹吵架都很激烈，「互掛電話、互相嗆聲、烙狠話都沒有客氣！」但是吵到最後已覺得沒什麼，「其中有人發生什麼事情，大家會一起幫他解決，早就忘了剛剛吵什麼事情，根本不重要了！」

蔡燦得則自認從小脾氣很差，對妹妹超壞，「我是那種常常對她大吼大叫，把她所有東西丟出房間的那種姐姐」，長大後想說應該要改變脾氣，現在反而變成冷戰，她坦言「『四姊妹』讓我有深刻的反省，想說家人何必一定要爭一個對錯，但我就是一個很愛爭對錯的人，我要謝謝我妹妹，因為永遠都是她先來破冰。」

「四姊妹」自19日起北、中、南巡演，購票請洽TixFun售票系統、與全省7-11。（編輯：屈享平）1110802