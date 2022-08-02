高雄市申報開工、推案量，實際有多少？縣市合併之後的長期以來，失真的現象，從今年將回歸原?，高雄市不動產開發公會、以及大高雄不動產開發公會，今年開始全面合作，釋出最真實數字，首度公開的今年上半年高雄市全境上半年推案1,483億元，顯現推案動能充足，今年全年可望超越去年全年的2,116億元。高雄2大不動產開發公會2日表示，在體制運作上，任何建商要申報開工，可以自行選擇在高雄市不動產開發公會、或是在大高雄不動產開發公會登記，而2大公會為了避免產生「越權」的疑慮，因此，都只各自公佈縣市合併之前的轄內行政區的統計數字，因而未能顯現最實際的申報開工資料。公會說，今年開始，2大公會便研究協商，並達成共識，共同交流各自的全部統計數字，以展示最真實的高雄全境內的申報開工總銷金額、和戶數等，特別是高雄近來的推案，已遍及原高雄縣的仁武、鳳山、大寮、岡山和橋頭等，「雖然是一件重大工程，但，求真才是最重要的」。雙方合作的第一件整合工程，就是發佈高雄市全境今年上半年的申報開工統計，包括大樓和透天申報開工的總銷金額約1,483.66億元，其中，大樓共89案、10,591戶，以2房和3房為主，大樓總銷約1,254.19億元，透天則是124案、1,552戶，總銷約229.47億元。公會指出，以新方式統計的高雄申報開工資料顯示，2021年是高雄市2016年以來的推案高峰，大樓和透天的總銷金額達2,116.79億元，2020年的2,029.31億元次之，並且是連續第二年突破2千億大關。業界表示，由於今年下半年有多個超過500戶，甚至近千戶的大案進場，加上房價維持在高檔，推估今年高雄市全境的推案總額，將超越2021年全年的2,116.79億元，創下歷史新高紀錄，成長幅度恐逾10％。