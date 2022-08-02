2022台灣美食展將於8月5日至8日在世貿一館登場，看好這波報復性消費的國旅市場，台北晶華酒店將祭出超值優惠住宿，並推出多種優惠餐券。今年最大的亮點就屬旅展限定1,099元的「柏麗廳雙人早餐券」，憑餐券加訂精緻客房，每房僅需2,800元，搭配國旅補助每房至多可再省1,300元，相當於每人房價含早餐僅需1,300元。

除世貿展覽場館實體展場，晶華同步於8月5日12點起至8月14日下午7點於官網同步開辦「線上美食展」，客房、餐飲與SPA共準備數十樣商品，以超優惠的價格回饋消費者支持。

搶攻國旅市場，台北晶華酒店祭出折扣高達1.4折的「雲天露臺客房．買一晚送一晚」住房專案，入住寬闊舒適的雲天露臺客房兩晚，含柏麗廳自助早餐僅需8,999元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「晶采假期．一泊一食」及「晶采假期．一泊二食」及「晶采假期．一泊一食」三入一組，三款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早餐最低只要3,333元起。

沐蘭SPA這次則推出「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票（三入一組），每組9,999元的套組，內容包含連續榮獲六年世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程共三組，本當於6.7折優惠。

餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店的人氣自助餐廳柏麗廳則持續強打雙人、四人午餐、晚餐、晚晚餐及下午茶折扣券，折扣5.5折起，此外台北晶華酒店館內的azie、三燔本家以及每年都相當受到歡迎的信義誠品泰市場、Just Grill以及故宮晶華也推出各式優惠折扣。