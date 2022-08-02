除讓學童體驗救災救護工作，消防局政風室也透過短劇、問答遊戲，傳達正確價值觀。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

新北市消防局今年暑假推出一系列消防暑期營隊活動，今（2）日首場在中和開跑，除讓學童體驗救災救護工作，消防局政風室也透過短劇、問答遊戲，傳達正確價值觀，現場國小學童聚精會神，玩得不亦樂乎。

此次消防局暑期營隊以「犀利消防員 防災最給力」為主題，於板橋、新莊、中和、新店、蘆洲、樹林、金山各區辦理1場次、共7場次、每場次200名，今天首場在中和區錦和高中登場。

消防局表示，活動中除了宣導防災知識、核能安全及救災救護體驗外，政風室也在活動前演出誠信反貪短劇，以大小朋友耳熟能詳的角色日常為主軸，結合「消防」與「廉政」元素，融入誠實、勇敢及知足等良善品德，並透過互動及後續問答遊戲，深植反貪之觀念，傳達學童正確價值觀。

消防局政風室主任林三龍表示，盼透過有趣的活動表演方式啟蒙學童誠信、廉潔等意識，讓孩子們從小培養良好的公民品德，將清廉意識從小紮根，養成積極正向人生觀，進而實踐乾淨政府、培植廉能家園理念。