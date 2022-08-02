正值炎炎夏日，悶熱的天氣總讓人忍不住想喝冰飲降溫，然而最近埃及傳出猝死事件，一名5歲男童在40度高溫下和朋友玩耍，過程中喝冰水解渴時突然倒地，還沒被送到醫院就不治身亡；醫師表示，激烈運動後喝冷飲，可能會導致心律不整、昏迷等症狀，甚至可能危及生命。

Five-year-old boy collapses and dies after drinking ice cold water in 40C heat



Via Daily Mirror : Thu, 28 Jul 2022, 13:44:25 GMThttps://t.co/gAzdR4gZDd — Auto News Feed (@auto_news_feed) July 28, 2022

根據《鏡報》報導，5歲男童薩米爾（Samir Mohamed）居住在加爾比亞省坦塔市，7月24日他和朋友們在40度的高溫下騎腳踏車、玩耍，過程中他因為口渴而停下來，喝了幾口裝有冰塊的冰水，企圖降溫，未料薩米爾竟突然倒地，儘管已經盡速送醫搶救，但他仍在到院前不治身亡。

薩米爾的遺體交由埃及坦塔大學附屬醫院解剖，推斷死因為血液循環功能急遽下降，埃及衛生與人口部非傳染性疾病部門的心臟科醫師加姆拉維（Alaa el-Ghamrawy）表示，喝冰水會對心率產生巨大影響，尤其在運動後突然飲用冰涼的飲料，會刺激調節心率與控制身體機能的迷走神經，可能導致心律不整、昏迷等症狀，嚴重者更可能危及生命。

日媒《Techinsight》報導指出，在1998年美國醫師提交的病例報告中，一名12歲男童一口氣把冰沙喝光，結果心臟突然停止跳動而猝死，醫師還認為，對於心臟有先天疾病的患者來說，喝下冷飲會有心律不整，甚至危及生命的風險存在。