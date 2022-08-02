台大學生會發給今年新生迎新傳單，僅有英文版與台語版，台大學生會的回覆竟是「99％的台灣人是文盲」，引爆論戰。（摘自Dcard／李侑珊台北翻攝）

台大學生會發給今年新生迎新傳單，僅有英文版與台語版，有台大新生在Dcard台大版發文，表達無法理解，結果台大學生會竟回「99％的台灣人是文盲」。台大學生會長孫語謙則回應，回文者是上一屆成員，並非擔任幹部，其個人發言不代表學生會官方立場。

台大學生會日前在網路上公告迎新傳單內有中文、台語、英文、客語等版本，但在寄發給新生的宣傳單內，卻只有英文版與台語版。

為此，有台大新生Dcard台大版發文，抱怨看不懂，感覺像文盲，但學生會幹部竟回應「99％的台灣人是文盲」，引發不滿，變成網路大亂鬥，也引發網友熱議，「學生會這個組織到底在幹嘛，除了定時在信箱投放多種語言的垃圾郵件之外」、「在小圈圈自嗨吧，用文化道德綁架新生」。

台大學生會長孫語謙表示，選擇在實體文宣中使用本土語言，是希望本土語言能夠在正式的書面文字中也享有與華語同等重要的地位。而受限於版面大小，既然兩種語言的地位一樣重要，就沒有必須要先有華語存在才可以放入本土語言版本的問題。

孫語謙提到，放置本土語言版本的目的，並沒有也不可能達到強迫學生學習本土語言的期待。實際上，文宣背面的學生會各部門簡介都是用華語介紹，讓多數同學都能理解，就算不理解「會長的話」的內容也不影響新生對於學生會的基本認識。

至於回文者，孫語謙說，留言的同學是上一屆學生會文化部本土語言小組成員，他並非擔任幹部，其個人發言不代表學生會官方立場。