1名網友表示，他只想領養1隻貓咪，和送養人簽約時，發現在合約中寫到送養人有權收回已送養寵物，若該網友違反合約規定且寵物遭收回，將支付送養人罰金30萬元，他怒將不合理合約PO上網，貼文一出，引起網友們爭論不休。

原PO控訴送養人，領養合約書內容前後不一。（圖／爆料公社2社）

原PO臉書社團《爆料公社2社》發文，他想養1隻貓，想說領養代替購買，沒想到送養人要求他簽一份切結書，合約中的第11條明示，雙方可於2星期內確認收養者是否適合飼養動物，且送養者有權決定是否收回以送養動物；第14條，認養人若違反以上規定，送養人有權收回該動物，且認養人需支付違約金30萬元並放棄上訴權，讓原PO傻眼直呼，「我只是想養1隻貓，只要不適合收養遭收回就要罰30萬嗎？」

文章曝光後，一派網友認為，原PO恐是遇上黑心送養人；但另派網友覺得，「我好多朋友都是領養，怎麼都沒有這些問題」、「路邊撿的不是很讚嗎」、「領養代替購買，但是中途領養總是一堆規定，還身家調查、家訪，讓人打退堂鼓」、「我家3隻都從小撿回來的，不過每隻當時都髒兮兮，撿回來還要帶去檢查，長大帶去結紮（這都需要錢），認養的好處就是愛媽已經把貓整理的乾乾淨淨又漂亮，其實大部分的愛媽真的很辛苦，他們也希望辛苦照顧的貓能遇到好人家」。

也有網友分享先前她領養寵物時，送養人除了要求她附薪資證明、存摺存款、不動產證明，證明有經濟能力外，還要提供身份證件，且讓送養人到家中查訪2到3次確認環境，領養後每月至少1次讓送養人家訪，該網友表示比他媽媽還囉嗦。