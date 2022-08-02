外傳該店師傅是從不二家出來開的，因此蛋黃酥口味不凡，吸引民眾朝聖。（吳建輝攝）

據傳美國眾議院議長裴洛西可能在今晚訪台，不過究竟訪台與否仍未知，而彰化縣花壇鄉就有烘焙坊業者就力挺訪台，祭出裴洛西停留一小時，買一盒就送1顆，滿2小時就送2顆，吸引民眾朝聖，而究竟裴洛西訪台與否仍未知，卻已經在彰化掀起一起熱潮。

業者張貼海報印有「歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台」，裴洛西只要待滿1個小時，民眾來該店買1盒6顆裝的蛋黃酥，就送1顆蛋黃酥，待2小時就送2顆，以此類推;有民眾表示，這家烘焙訪的蛋黃酥很有名，特別前來朝聖，剛好遇到老闆要送蛋黃，所以就買了，希望他夠在台灣待越久越好，如果她過夜那就賺翻了。

業者表示，台美交流是好事，不允許其他國家干涉，他力挺台灣、力挺美國，舉雙手歡迎裴洛西訪台，只要裴洛西留台1小時，買1盒就送1顆，停留2小時就送2顆，以此類推，他不計成本就是要力挺台灣，只要他待越久就送越多。

業者說，就算今天購買的民眾，只要持購買證明，也能夠來領取蛋黃酥，從他入境開始計算，一直算到離境，看多少小時他就要送多少顆，展現他力挺台美交流的決心;而外傳該店師傅是從不二家出來開的，因此蛋黃酥口味不凡，吸引民眾朝聖。