苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天2日新增新冠肺炎本土確診705例，其中男性325人、女性380人，年齡分布1歲以下至100歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬4244人，人口占比確診率達17.6％。

衛生局長張蕊仙說，由於近期部分民眾仍有重複感染的疑惑，依據中央流行疫情指揮中心日前公布重複感染標準，「COVID-19重複感染的定義及個案處置原則」分為染疫「1至3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診再由中央進行判定，至於確診1個月內者則排除2度感染。

若感染1個月內再次檢驗PCR陽性，一律不採認為重複感染。如果是1至3個月內驗出，且症狀惡化，Ct值小於27或快篩陽，則比照確診通報處置。第1次感染3個月以上，則是Ct值小於30，或是快篩陽，經過醫師評估，也可列重複感染。

再由疾管署專家判定確認後，才能啟動確診個案自主回報系統，取得居隔單及申請相關用藥等防疫作為，請民眾理解。也請鄉親落實防疫，因即使確診後，未必擁有無敵星星，還是要小心防範再度感染機會。

另外，衛福部食藥署7月29日召開專家會議，專案核准BNT幼兒劑型可用於6個月至4歲幼兒，需施打3劑。目前BNT幼兒劑型尚未來台灣，未來即使疫苗抵台後仍須進行14天封緘檢驗程序，才有望開放幼童施打。

縣長徐耀昌說，雖然幼兒BNT副作用較低，但須施打3劑取得完整保護力時間較長，加上不少專家都預估8、9月BA.5會達高峰，「疫情不會等人」，建議家長不要再等，及早幫孩童取得保護力。針對6個月至5歲幼兒可接種2劑莫德納，有部分醫療院所開設假日及夜間專診提供接種服務，各衛生所亦搭配常規疫苗時段受理嬰幼兒莫德納疫苗同時施打，請家長多加利用。