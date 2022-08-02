民進黨新北市長參選人林佳龍今(2)日早上前往新北市淡水區的清水巖祖師廟參拜，國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾父女也現身力挺；林佳龍表示，侯友宜在新北市服務12年，他很認真但該做的也都做了，我已經準備好接棒，在侯友宜的基礎上我可以跑得更快。

林佳龍表示，他在擔任交通部長的任內做了很多事，包括淡江大橋發包施工，將在2024年完工、跨年也邀請雲門舞集來表演，淡水新市鎮進行智慧城市規畫，並推動無人載具創新實驗、智慧自駕車等，他說，淡水不只有古蹟，也要有的東西。

提及交通建設，林佳龍也表示將整頓台北港及基隆港的聯外交通， 台61線、61甲都要立體化，西濱快速道路改善，同時也希望從台北港及基隆港拉出一條專用的聯外道路，使周邊交通不受影響，捷運藍海線第二期跟淡江大橋共構拉到八里等。

另外林佳龍也說，為甚麼基隆、桃園，以及他過去擔任台中市長時都可以推動長者裝假牙政策，但新北市就不行，「難道新北市是二等公民嗎？」，他也承諾，當選後新北市65歲以上的長者免費裝假牙。

最後他強調，新北市有新的未來，新北市不能做二等公民，現在我正好用，大家試用看看，「我耐操有檔頭」。