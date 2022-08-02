沈慧虹競選辦公室發言人宋正馨表示，請林耕仁停止抹黑、潑髒水的選舉奧步。（宋正馨提供／陳育賢新竹傳真）

針對國民黨新竹市長參選人林耕仁質疑新竹市政府重大建設會報委員的組成，民進黨市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人宋正馨表示，請林耕仁停止抹黑、潑髒水的選舉奧步，重大建設會報出席委員均具都市計畫、建築、景觀、公共建設等專業背景，請停止用口水抹滅市府團隊努力。

宋正馨表示，林耕仁針對相關議題均未曾深入了解，市民要選的是市長不是名嘴，市民要看的是政策牛肉，不是口水。

她也再次呼籲，林耕仁不要為了批評而批評，也請林先向市民報告，他提出的加碼式福利政策會不會舉債執行，導致城市建設停滯。