元宇宙強勢撼動現實生活，並掀起數位新浪潮流，萬豪國際集團針對常客設計的旅行計劃-「萬豪旅享家 Marriott Bonvoy」率先搶佔元宇宙灘頭堡，成為國際旅遊品牌的台灣先鋒。為歡慶於台灣邁向20家酒店拓點里程碑，並配合政府旅遊補助方案，萬豪國際集團打造「旅行，豪懂你！夏季住房優惠專案」提供消費者夏季酒店體驗新選擇，並推出限量20組的NFT盲盒「豪享趣環島MFT」，標榜不僅擁有收藏價值，還能盡享超值賦能禮遇。

「元宇宙」、「NFT」等關鍵詞在2022年不斷以爆炸性的速度，迅速在現代人日常生活中展開。除了加密藝術、加密時尚，萬豪旅享家領先踏上這波元宇宙浪潮，萬豪國際集團結合臺灣旗下15家豪華酒店資源，開拓全新的萬豪旅享家NFT「豪享趣環島MFT」。「MFT」為「Marriott Fun Taiwan」的縮寫，同時也取樣NFT的諧音，代表萬豪旅享家發行的NFT。

本次「豪享趣環島MFT」活動，更聯手幣託集團、光禾感知科技進行合作，成為全台首家進入元宇宙領域的國際酒店集團，透過區塊鏈技術打造嶄新的旅遊體驗，搶攻NFT旅遊市場。為歡慶於台灣邁向20家酒店拓點里程碑，「豪享趣環島MFT」將在8月4日於BELS平台上架限量20個NFT盲盒公售，並於每日下午2點進行解盲，一同解鎖獨家「三天兩夜夏日住房方案」以及驚喜賦能優惠，以虛實結合的旅遊新體驗，領取獨家住房優惠，與萬豪旅享家一同歡慶夏日旅遊季。

「豪享趣環島MFT」為呼應萬豪旅享家全台灣旗下酒店家族規模，還結合了萬豪國際集團的「旅行，豪懂你！夏季住房優惠專案」為後疫情時代的旅遊行程作準備，共集結旗下15家酒店、11個代表品牌、8個目的地，含括台北、宜蘭、新竹、林口、桃園、台中、台南和高雄，精選其中代表酒店，限量發行20個NFT盲盒，並祭出一系列賦能優惠提供超值的餐飲優惠和額外積分。

NFT解盲將會在8月4日早上10點於BELS平台開始公開銷售，買家註冊為「萬豪旅享家」會員後方可購買，並在公售後，從已售出的NFT進行批次解盲。解盲時間於每天下午2點進行，直到NFT完售或下架為止，每張NFT依照解盲後的對應照片，將可獲得該飯店三天兩夜行程之住宿一次，用最優惠的價格，迎接最完美的假期。此外，本次發行的限量盲盒在解盲後，即可揭開各家飯店專屬的驚喜賦能優惠，每一張NFT解盲後的合作酒店與隱藏驚喜皆有不同，幸運的用戶將有機會獲得超越市價的賦能！例如9月30日前每日皆可免費兌換一杯調酒及免費使用健身房，或住宿期間的餐飲贈送等等。

萬豪國際本次活動的合作酒店包含台北W飯店、台南安平雅樂軒酒店、台北萬豪酒店等高達15家精選酒店，每張NFT在解盲後，確認完成購買，BELS平台將會寄送「賦能資料確認信」填寫信中「賦能資料確認表單」後，消費者會收到「線下憑證兌換信」e-mail，即獲得15家合作酒店其中一家的三天兩夜行程住宿一次，每項住宿優惠需於2022年9月30日前兌換完畢，逾時將視為放棄權力，以及各家酒店獨家的超高價值賦能優惠。

例如於各家酒店活動日起至9月30日優惠截止前，入住台北W酒店，即享免費使用健身房、游泳池等設施，並可獲得WOOBAR精釀啤酒一瓶(每日限使用一次)；入住台南安平雅樂軒酒店，則享每日台南府味甜蜜蜜乙組（少女心冰淇淋椪餅乙份及台南府城調酒乙杯）；入住台北萬豪酒店並於18:00-22:00期間，至INGE'S Bar & Grill用餐即贈送調酒一杯；入住林口亞昕福朋喜來登酒店，享免費抽獎活動，隨機體驗精釀吧新菜單品項乙次（抽籤內容含以下七大品項，包含燉曼非斯風味豬肋排/海鮮叻沙麵/海鮮和風綜合沙拉/福朋DIY漢堡/酥炸雞翅(四對)/福朋彩色繽紛果昔/金牌生啤酒）；以及入住台中萬楓酒店享星巴克咖啡服務自助吧「每日免費兌換乙杯美式咖啡 」，以及每週五至週日免費享用楓橋雙人下午茶組乙份的超值隱藏賦能優惠，一次享有多重的奢華旅遊體驗。

為打造高質感的消費體驗，萬豪旅享家更召集台灣最具指標性的區塊鏈公司幣託集團，以及設計團隊光禾感知科技，共同打造本次發售的20個限量盲盒於幣託旗下NFT平台BELS首發上架，為台灣旅遊產業創下全新里程碑。幣託集團從加密貨幣交易服務，推進到元宇宙創新服務，並以NFT盲盒設計，讓萬豪旅享家旅遊方案「豪享趣環島MFT」玩出有別於以往的樂趣，過去旅行是從搜尋景點開始，而這次則有購買NFT、開盲盒，開啟旅遊體驗，猶如轉扭蛋，過程中充滿驚喜。光禾感知科技則是專門設計與製造元宇宙場景的專業團隊，以豐沛3D、XR技術含量，為世界打造繽紛、趣味、創意的元宇宙世界！主力產品為「OSENSE SPACE 元宇宙製造所」，是一個高畫質虛擬空間建造平台，透過SaaS系統，讓用戶透過3D設計、實拍建模等方式打造專屬虛擬場域。