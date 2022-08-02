台灣客社等多個本土社團及民進黨客家事務部，今舉行「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會；陳時中競選總部主委陳建仁致詞表示，陳時中獲得提名後也陸續發表相關政見，要帶動台北的發展。這正是台北在經歷過去8年之後最需要的，包括徹底改善內湖交通壅塞問題。

陳建仁還說，陳時中是一個很誠懇、腳踏實地的人，更重要的是會讓台北會更好、台灣共好，「我們大家來支持他，讓他能夠成為台北市的大家長，照顧所有台北市民」。

不克出席的陳時中，透過影片感謝台灣客社幫他成立海內外後援會；他說，雖然現在台北市設有客家委員會，但是對於客家鄉親的照顧，以及整個客家文化的發揚，是整體台北市政府都應該共同參與的工作，未來如果有機會進入台北市政府服務，會推動市府各單位跨局處整合，將客家文化融入各項政策和活動。

陳建仁致詞指出，他高雄家在旗山，隔壁是美濃，這是全台各鄉鎮博士最多的地方；旗山人對美濃人都是很尊重、佩服的。客家人的整個文化整合、底蘊是相當深厚，台灣整個文學都看得到客家人的貢獻。

他說，自己認識陳時中很久；他離開衛生署、前衛生署長侯勝茂接任，陳時中擔任衛生署副署長，「侯勝茂常常跟我說，陳時中是比他還好的副署長，很多事情都勇於負責」，後來民進黨在2016年開始執政以後，很高興看到陳時中擔任衛福部長。

陳建仁說，陳時中未來會蓬勃發展台北市的客家文化，甚至可以成為全世界客家文化的典範，讓全世界看見台灣文化的美麗與豐富，還有客家文化裡面蘊含苦幹、實幹及腳踏實地的精神，請大家支持腳踏實地的陳時中。

客社社長陳彩仁表示，台北市的客家人約有28萬，如果集中選票，加上原本的政黨支持度，就幾乎篤定可以當選了。

今出席還包括客委會主委楊長鎮、台灣客社創社社長張葉森、中央研究院院士林明璋、民族研究所前所長徐正光、世界台灣客家聯合會會長陳明真等客家菁英代表。