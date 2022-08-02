台南民族管絃樂團舉辦「指揮大師班暨青少年國樂營」活動，今天登場。(曹婷婷攝)

台南市民族管絃樂團成軍24年，進駐台南歸仁文化10年，期打造歸仁文化中心成為「國樂基地」，暑假首辦「指揮大師班暨青少年國樂訓練營」，原訂招生60人，結果吸引來自金門、澎湖、台南等地120人報名，今早由台南市長黃偉哲化身指揮，當場指揮樂團演奏王心凌的《愛你》，宣告國樂訓練營開鑼。

歸仁文化中心今年斥資2億元整建落成後，今天以「點名成金」為主題的少年國樂訓練營，展開為期6天密集訓練，將由名師帶領體驗專業等級訓練與演出，7日將舉行成果展演。

台南市民族管絃樂團長黃光佑指出，台南學習國樂風氣興盛，國中小就有3、40所學校開設國樂相關課程，台南有條件將國樂發展得更好，台南市民族管絃樂團身為職業國樂團，也致力於培育更多國樂人才及推廣國樂欣賞人口。

他說，這次活動分為指揮班與國樂營，邀請創立「台南樂集」的杜潔明、「笙動樂團」音樂總監蔡輝鵬、台南藝術大學國樂系主任、古箏演奏家黃俊錫等名師到場指導。

黃光佑說，指揮班學員採開放制，無論科班生以及現任或曾任學校、社團指揮，都可報名參加，經錄取後，每人都能實際指揮台南民族管絃樂團與青少年國樂營的樂曲排練機會，這也是許多人夢寐以求的；國樂營前2天課程由民管老師分組教學，培養默契，後續將展開合奏團練，7日下午將於歸仁文化中心演藝廳展演，呈現一場「點石成金」專業演出。