針對民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌提出「國中小營養午餐免費」政見，藍營議員反擊，蔡應在中央爭取全國免費。蔡其昌今天回應時，炮打台中市長盧秀燕，批盧把事情都推給中央、叫中央的事情太多了，還要跟中央吵架、對罵，他強調要當市長，就要跟中央維持好夥伴關係。

蔡其昌端出「國中小營養午餐免費」政見，綠營議員在市議會延燒戰火。市府回應，中市營養午餐補助經費已是六都最高，若全面免費，經費高達30億元，將再研究、評估；藍營議員則反擊蔡是選舉考量，恐造成經費排擠效應，建議他應在立院向中央提案，爭取全國都免費。

蔡其昌到萬壽棒球場參加夏令營開幕活動，回應藍營議員說法，砲火猛打盧秀燕。他說，各縣市施政都有輕重緩急，「盧的不在小孩子的身上」，卻轉移到叫中央要怎樣？營養午餐免費是他的施政重點、不是盧的。

蔡批評說，盧叫中央的事情太多了！事情都推給中央，她又不跟中央維持好關係，還要跟中央吵架、對罵，難怪與關係不好。他強調，當市長要跟中央維持好夥伴關係，並舉例酸盧，前市長包括民進黨的林佳龍及國民黨的胡志強，每年都親自帶隊到中央爭取預算。