美國眾議院議長裴洛西2日晚間可能抵達台灣，讓台海局勢進一步緊張，美國智庫威爾遜國際學者中心中美研究所所長戴博（Robert Daly）指出，裴洛西的訪問不能穩定日益緊張的美中關係，也不能促進美國的利益，也無法增加台灣人民的安全。

此外，位於華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）也表示，裴洛西訪台會導致戰爭爆發或嚴重事件的可能性很低，「但中國採取一系列軍事、經濟和外交行動顯示實力及決心的可能性不低，它將以各種方式懲罰台灣。」

據香港01引述戴博說，「華盛頓陷入了兩難，第一是擔憂裴洛西的行程會讓事態真正升級，但同時若不允許裴洛西前往台灣，會讓美國看起來對中國低頭，增加北京對台灣的影響力。」

戴博表示，在北京方面看來，裴洛西的訪問是一種挑釁，長遠來看將導致北京對華盛頓進一步的不信任。華盛頓雖然一直強調白宮和國會之間的分別，兩者在憲法上扮演不同角色，但中國對眾議院議長的立場與白宮立場視為一致。

中國外交部1日再次發出警告，如果裴洛西訪問台灣，中國軍方不會坐視不理。而在幾個小時後，繼日前的多起軍演消息後，中國海事局再宣布於8月2日至8月6日在南海舉行一系列軍事演習。