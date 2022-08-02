加州消防員今天面臨「極其危險」情況，正奮力拯救一個8000人社區；在雷擊的威脅下，火勢可能加劇。這場大火已造成至少兩人喪生，成為加州今年來規模最大的野火。

法新社報導，數以百計的消防人員正與快速延燒的麥金尼大火（McKinney Fire）搏鬥。在加州與俄勒岡州交界附近，這場大火已蹂躪超過5萬5000英畝土地，迫使數千人撤離家園。

與此同時，美國國家氣象局（National Weather Service）發布警報，提醒當地可能出現旱雷，也就是在沒有帶來亟需的降雨下，出現強大雷擊。

彙整火災訊息的跨機構網站「加州森林防火廳」（CalFire）說：「這些情況對消防員來說可能極其危險，因為風勢可能不穩定而且非常強勁，導致火勢往任何方向延燒。」

加州及美國西部的大部分地區，目前正處於1000多年來最嚴重的乾旱。

麥金尼大火昨天奪走第一批人命，錫斯基尤郡（Siskiyou County）警長辦公室表示，消防隊員在克拉瑪斯河鎮（Klamath River）一棟住宅的車道上發現一輛燒毀的汽車，內有兩人死亡。

警長拉魯（Jeremiah LaRue）說，這對夫婦可能在試圖逃跑時被迅速蔓延的大火困住。

加州州長紐松（Gavin Newsom）宣布，錫斯基尤郡進入緊急狀態，2000多名鄉村居民收到疏散命令。

超過攝氏38度的熱浪、乾燥的地形以及挾帶強風的雷暴，使得消防人員滅火工作變得更加複雜。

克拉瑪斯國家森林局（Klamath National Forest service）在聲明中說，「預計大火將向四面八方蔓延」，並發出「雷暴和閃電警報，雷暴胞（thunderstorm cells）附近可能會有時速50到80公里的陣風」。

錫斯基尤郡警長辦公室說，大火已經摧毀了懷里卡（Yreka）周圍地區100多座建築，包括房屋、一家雜貨店和社區中心，所幸尚未吞噬掉這7800人的城鎮。

麥金尼大火已是加州今年來最大的野火，但比起去年燒毀近100萬英畝的迪克西大火（Dixie Fire），規模仍小得多。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110802