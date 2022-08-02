大陸A股2日早盤開低走低，滬深兩市大盤上午不斷下挫，截至2日中午收盤，上證指數大跌2.86％失守3,200點水平，深證成指大跌3.01％逼近12,000點關卡。

上證指數2日半天收盤跌2.86％報3,166.59點，成交值人民幣（下同）3,244.37億元。深證成指半天收跌3.01％報12,040.68點，成交值4,808.46億元。滬深兩市超過4,500檔標的下跌，諸多類股重挫。

市場關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能的2日晚訪台行程，陸股航天與船務等部分軍工以及半導體晶片族群成為2日上午少數亮點，航天航空、船舶製造、航天發展、江龍船艇等標的走揚；日盈電子、大港股份等多檔晶片類股漲停。

港股2日早盤再次跌落20,000點，開市後跌幅擴大，曾跌逾600點至19,515點，恒生指數半日跌545點，報19,619點，成交676億港幣。恒生科技指數跌幅亦深，達3.9％，報,157點。諸如ATM類股的阿里巴巴 、騰訊 、美團跌逾2％至3％；港交所 （00388） 跌近4％。