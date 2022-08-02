新北市中和秀朗橋北側區段徵收案4月公告區段徵收，園區內停車場配合施工拆除，為補足民眾停車需求，在地議員陳錦錠爭取在堤外增設約500格停車位，已完成200格，近日她再邀集各單位前往現勘，建請加速完工，目前預計11月便能全數開放。

此區段徵收案規劃住宅區2.08公頃，公共設施包含3座公園、1處廣場兼停車場用地、1處消防用地及綠地及道路用地，因可帶動地方發展，並補足周邊公共設施不足的困境，陳錦錠表示樂見其成，但既有範圍內的停車場被迫取消，就讓民眾反映不便。

陳錦錠認為，中和地狹人稠，有逾40萬人口，一旦車輛湧入市區道路，反而會造成更嚴重的交通衝擊，故積極向市府建議，於堤外追風停車場增設約500格停車位，才能舒緩民眾停車需求，也獲得市府同意增設，目前已開放200格停車位。

陳錦錠上周邀集高灘處等單位，前往追風停車場會勘，她表示，工程採半數路段施工模式，可避免造成用路人困擾，但還有300格停車位尚未開放，應盡速如質完工。

陳錦錠指出，工程預計11月竣工，屆時將全數開放民眾使用，將可有效舒緩周圍民眾的停車需求。

中和秀朗橋北側區段徵收案位於秀朗橋頭，介於環河快速道路及成功路既有社區間，開發面積約4.255公頃，最早在1999年、2005年即發布實施，但直至2020年5月經濟部水利署解除河川安全管制後，才得以開發，今年4月公告區段徵收。