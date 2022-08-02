針對民進黨新北市長參選人批評新北長者假牙補助只限於中低收入戶，如當選會編列20億元預算，新北市衛生局認為，照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」，才是真正照護長者口腔健康最實際的做法，衛生局長陳潤秋呼籲候選人，不要為了選舉編造謊言誤導民眾，要讓新北市民享受真正的升級更要符合世界健康照護潮流，不是開選舉支票撒錢就好。

衛生局指出，世界衛生組織及先進國家都在倡導「8020口腔保健計畫」，指的是讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒，自然牙和齒槽骨之間有神經連結，咀嚼時可傳遞感覺訊息，回饋並刺激大腦，有助於長者身心多元健康狀態，因此「照顧牙齒」比「換牙齒」更重要。

陳潤秋表示，為了留住長輩的自然牙，新北市免費塗氟護齒，提供長者口腔檢查及塗氟服務，截至今年已有251家牙醫院所加入保真牙的行列，約有7萬7000位長者接受塗氟服務，希望長者養成良好飲食和清潔牙齒的習慣，定期接受牙齒檢查塗氟顧齒，若牙齒有狀況及早就醫處理，有需要患者才建議裝假牙，儘可能維護口腔功能，才是真正有助長者健康與生活品質 。

陳潤秋強調，新北市對有需求者一樣有假牙補助政策，金額和其他的縣市相同，全口4萬4千元、半口2萬2千元，分別是針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民中低收入戶實施，補助人數2300多人，補助金額4800多萬元，請候選人不要抹黑誤導。