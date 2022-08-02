美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計2日晚間10時20分率團訪台，北市警局關注行程，但截至中午，尚未接獲命令，相關人員處待命狀態，但已接獲情資，已有多個團體將在空軍松山基地、君悅酒店等處集會，分別表達抗議、歡迎，警方也嚴陣以待，確保陳抗團體不干擾車隊行進路線。

據悉，晚間6時起，全民拔菜總部發起人盧朝財等人，以「抗議美國眾議院議長裴洛西來台，干涉台灣內政」為由舉行抗議活動，333政黨團結聯盟執行長周克崎等人，以「抗議美國眾議院議長裴洛西來台，干涉台灣內政」為由集會。統促黨則安排在美國在台協會、松山軍機場2處。

另有表達歡迎的則有台灣國辦公室理事長陳峻涵，預計在空軍松山基地指揮部前舉辦活動，表達誠摯歡迎美國眾議院議長裴洛西來台。

北市警局尚未接獲裴洛西相關行程通報，研判可能從松山機場降落後，由指揮部入境轉往信義區的君悅酒店、中山區的圓山飯店或是萬豪酒店，警力現已調派，一但接獲通報，將依規劃內容部署，確保飯店週邊的安全，預估動員警力人數將達千人，並視情況增派。