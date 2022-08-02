明新科大「風力發電學士學位學程」揭牌後，同時由產學研成立「風電產業人才培育聯盟」。（羅浚濱攝）

明新科大配合政府綠能政策，獲教育部核准增設全國第一個「風力發電學士學位學程」，2日由縣長楊文科、明新科大董事長張祖民及校長劉國偉等產學研人士，熱鬧舉行學程揭牌儀式，同時成立「風電產業人才培育聯盟」，教育部技職司副司長柯今尉以預錄影片，肯定明新科大成立風電產業學程，期許聯盟成員提升產業發展，共同培育台灣風電產業人才。

楊文科表示，明新科大一直是縣府推動IC、AI及能源科技產業發展的助力，這次配合政府能源政策，正視再生能源產業的人才需求，成立第一個「風力發電學士學位學程」，非常具有辦學遠見。

劉國偉校長指出，離岸風電是台灣發展再生能源的優勢之一，新竹有研發風力發電條件，電機系研發風力發電多年，累積不少相關發明專利及獎項，在風力發電產業人才培育上，明新科大沒有缺席。

劉國偉說，明新科大投入資源在工程學院增設「風力發電學士學位學程」，將在112學年度招收40名學生，風電學程將鎖定機械、土木與建築、電機與電子3個學群，培養風機運轉維護與智慧機電管理人才，將是全國第一個授予專業風電學士學位的院系。

學程揭牌儀式同時由產學研成立「風電產業人才培育聯盟」，集結台灣、德國、丹麥與西班牙等國內外廠商加入聯盟，將從風場規畫、開發、興建、營運、水下基礎鋼結構、風機生產、風機傳動系統、系統服務、技術與安全訓練等教學到產業，落實台灣風電人才培育本土化及風電綠能產業發展。

丹麥維特斯公司台灣總經理Alex Robertson表示，該公司是最早投資台灣的國外再生能源廠商，也培訓首批維運技師，將透過聯盟全力支持人才培育計畫，為台灣年輕世代提供國際級的優質工作。

西班牙離岸風電開發商貝富新能源台灣區總經理Michael Pinkerton表示，台灣推動與發展浮動式離岸風電，產業界與教育機構合作至關重要，樂見明新科大成立專業科系及產學聯盟，為產業界注入人才培育活力。