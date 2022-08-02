電動車近年成為潮流，但不少車主想在社區設置充電樁，要先通過管委會同意，經常碰壁。新北市除要求新建大樓須預留充電管線，今年出版也「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，提供在既有建物申設充電樁的相關法律與流程資訊，截至目前已有5處社區進入輔導階段，未來可能朝設置社區公用車位，且使用者付費模式，解決電動車充電問題。

新北市府2日舉辦公寓大廈充電設備及法令宣導說明會，期許藉由充電設備打造社區低碳改造計畫，吸引不少社區民眾前來參加，

新北市長侯友宜出席活動時表示，新北市府致力於發展低碳和智慧城市，鼓勵市民汰換老舊車輛並使用環保節能電動車，共同為空汙減量盡一份心力。

侯友宜說，新北市工務局為使各社區更了解相關政策及法令，今年預計辦理6場公寓大廈法令宣導說明會，將針對近年來最夯的充電設備結合低碳節能議題向各社區宣導說明，強化低碳社區改造並搭配充電設備相關政策，讓社區管理工作更加全面。

工務局詹榮鋒說，配合2050年淨零碳排政策，工務局今年3月1日起，要求用途為集合住宅新領建照必須按車位數預留電動車管線；政府機關新建辦公大樓，公務車使用車位需全部預留管線，其餘車位則須留設30％，非住宅類新建工程未來將依環保局規畫期程辦理。

工務局表示，民眾對於公寓大廈設置充電樁相關法令、補助及設備維護方式較不熟悉，工務局今年初出版「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，積極協助排解車主與管委會雙方的疑慮，並成立專業輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務、協助排憂解難。

詹榮鋒指出，截至7月中旬新北市有10430個社區報備成立管委會，目前已有5處社區有意申設充電樁，進入輔導程序中。而為落實社區節能政策，也在今年公寓大廈評選活動中，首度將設置充電設備等節電環保效能納入評分加分項目中，目前已有110處社區參加評選，其中設置或規畫設置中的社區共有33家。