國民黨南投縣長參選人許淑華，反擊民進黨抹黑轉移焦點。（廖志晃攝）

南投縣長選舉開打，民進黨參選人蔡培慧，質疑國民黨參選人許淑華在擔任南投市長期間，以權勢壓迫部屬謝百傑提供研究報告供其論文使用，涉嫌抄襲。許淑華則反擊，民進黨為轉移桃園市長林智堅陷於困局的選情，發動全面性的攻擊轉移焦點。

蔡培慧提出，許淑華讀碩士時是南投市長，要求公務員提供研究報告做為論文內容，因公務機關雙方具服從性及隸屬性，涉及公務人員升級及考績懲處等從屬關係，是否涉及權勢壓迫？

蔡培慧質疑，許淑華碩士論文前3章即高達52％、71％、45％相似度，後面章節論文比對系統相似度超度20％上限，仔細比對後，許淑華的學位論文以「五鬼搬運」方式，剪接拼貼、複製貼上，可說為台灣的學術論文立下最差的榜樣。

蔡培慧並以大學教授的身分指出，學位論文的產出必須經由長時間的構思，反覆與指導教授討論、思辯，許淑華應對外說明其學位論文何時提出研究計畫及大綱？何時開始與指導教授進行討論及撰寫？若沒有公開這些足以佐證的過程，就可能涉嫌找人代筆或抄襲。

許淑華則反擊，民進黨桃園市長參選人林智堅，因涉嫌中華大學及台灣大學2本碩士論文抄襲情事，未能止血，甚至於影響到民進黨全國選情，因此民進黨進行全國性的烏賊戰術，以潑墨攻擊幫助深陷「雙論文門」及「新竹球場醜聞」的林智堅轉移焦點。

許淑華指出，每逢選舉，她的論文屢被非具學術專業的有心人士及媒體，質疑有抄襲等違反學術誠信與倫理行為，衍生不少「抄襲啦、相似度高達72％」等謠言。

許淑華強調，解釋再多，也抵不過有心人在社群網路及群組的抹黑打擊；要判斷論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此，她今天已請學校依據學術倫理規範，調查及比對她的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等行為，及論文是否為具有獨創性和完整性，如果學校通知到場陳述，她一定配合出席說明。